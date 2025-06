Quebra tudo: Lance Stroll perde a cabeça após classificação da F1

Após ser eliminado no Q2 durante a classificação do GP da Espanha de F1, Lance Stroll não gostou muito da situação e teria descontado nos membros da equipe. Segundo o jornal britânico "BBC", o canadense chegou a danificar equipamentos da Aston Martin, equipe onde o pai é dono.

O piloto não participou da corrida neste domingo (1º) por conta de uma lesão sem relação com a perda de paciência.

Na ocasião, o canadense foi 0,535 segundos mais lento que Fernando Alonso, companheiro de equipe na Aston Martin. Em entrevista ao jornal "BBC", um porta-voz da equipe afirmou que o episódio não teve relação com a lesão no punho de Lance Stroll e afirmou que o piloto ficou chateado com a eliminação do Q2.

No GP do Catar de 2023, Lance Stroll também perdeu a cabeça após uma classificação e discutiu com seu treinador. Depois, ele se desculpou pelo ocorrido.

Lance Stroll no GP de Mônaco de 2025 (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

Aston Martin sem segundo piloto

A Aston Martin não pode contar com Lance Stroll para a corrida do Grande Prêmio da Espanha e tem apenas um piloto neste domingo. Em caso de desfalque, a equipe pode contar com o reserva para seguir com as atividades, a menos que a qualificatória já tenha acontecido, o que foi o caso.

O brasileiro Felipe Drugovich seria o nome escolhido, mas a participação do canadense na quali eliminou suas chances de estrear em uma corrida da Fórmula 1.

O tempo de classificação registrado por Stroll permanece válido para a equipe, inviabilizando a substituição direta. Assim, a Aston Martin terá somente Fernando Alonso representando o time na corrida deste domingo, e o grid contará com 19 pilotos.

Já para a próxima etapa da temporada, o GP do Canadá, Drugovich surge como o principal candidato à vaga na Aston Martin, caso Stroll não se recupere a tempo da lesão. O desempenho do canadense nos próximos dias será decisivo para definir se a equipe precisará recorrer ao reserva brasileiro no circuito de Montreal.