Piastri domina e vence GP da Espanha de F1; Bortoleto é 12º

Oscar Piastri (McLaren) dominou a corrida do GP da Espanha de Fórmula 1 (F1) neste domingo (1º). Pole-position, o piloto da McLaren não teve muitos problemas durante a prova, perdendo a liderança somente quando foi aos boxes. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 12º, melhor posição já obtida pelo piloto da Sauber.

Completam o pódio Lando Norris (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari). Max Verstappen (Red Bull) foi penalizado por incidente com George Russell (Mercedes), terminando em 10º.

Corrida do GP da Espanha (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

Como foi o GP da Espanha de F1?

A largada

Oscar Piastri fez uma ótima largada e Lando Norris não foi um problema para o australiano. Quem também fez uma boa partida foi Max Verstappen, que conseguiu ultrapassar Lando Norris ainda nas primeiras curvas.

Gegorge Russell tentou pressionar Verstappen e Norris, mas perdeu duas posições. Gabriel Bortoleto chegou a ganhar uma posição na largada, mas logo voltou ao 12º.

O pódio depois da largada ficou o seguinte: Piastri, Verstappen e Norris.

Hulkenberg ganha cinco posições

Um dos pilotos que mais ganhou posições foi Nico Hulkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto na Sauber. Ele disputou a décima posição com Fernando Alonso. A FIA chegou a anotar uma possível vantagem para o Alemão obtida após cortar um trecho da pista, mas não houve ação necessária.

Bortoleto na zona de pontuação

Na volta 11/66, o brasileiro Gabriel Bortoleto chegou à zona de pontuação. Sem muitas surpresas, a posição foi obtida graças a ida de Pierre Gasly ao pit. Na volta 13/66, Liam Lawson tomou a décima posição de Bortoleto.

Lando Norris ultrapassa Verstappen

Sem muitas dificuldades, Lando Norris conseguiu ultrapassar Max Verstappen e retomar à segunda posição. O holandês foi ao pit próximo da volta 13/66, caindo para a oitava posição.

Piastri para, Verstappen é líder

Na volta 23/66, foi a vez do entáo líder da provar fazer a sua parada. Quem se aproveitou da situação foi Max Verstappen, que se tornou líder da prova. Piastri voltou ao grid cinco segundos atrás do piloto da Red Bull.

Fim de corrida para Albon

Alexander Albon, piloto da Williams, precisou deixar a prova após Liam Lawson bater em sua asa.

Verstappen faz segunda parada

Na volta 30/66, o piloto da Red Bull foi aos boxes e a McLaren voltaram a ser a dobradinha da prova. A situação não preocupou a equipe inglesa, com vantagem considerável, eles resolveram seguir sua própria estratégia. Verstappen voltou em quarto, na frente de Hamilton.

Metade da prova, volta 33/66

Na metade da prova, Piastri seguia líder. Lando Norris e Leclerc fechavam as três primeiras posições. Gabriel Bortoleto era 14º.

Veja classificação após a metade do GP da Espanha (Foto: F1)

Verstappen ultrapassa Leclerc

Sem muita dificuldade, Max Verstappen conseguiu ultrapassar Charles Leclerc, alcançando o pódio. O piloto ainda estava distante das McLaren.

Bandeira amarela!

Kimi Antonelli, novato da Mercedes, foi para a brita por conta de um problema no motor. Com o incidente, foi necessário acionar o safety car. As equipes aproveitaram para antecipar as paradas, já que a distância entre os pilotos é menor no retorno da corrida.

Volta do safety car, Verstappen vai mal

Após a volta do safety car, Oscar Piastri e LAndo norris mantiveram suas posições sem grandes problemas. Max Verstappen cometeu um erro e levou uma cortada sem muitos esforços de Leclerc. O holandês ainda quase foi ultrapassado por Russell.

Verstappen é penalizado

Faltando duas voltas para o fim, Max Verstappen tocou em George Russell. A ação foi definida como perigosa pela FIA e o holandês foi penalizado em 10 segundos. Com a penalidade, Verstappen terminou em 10º.

