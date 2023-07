QUEM É KING KENNY, ADVERSÁRIO DE WHINDERSSON NUNES?

King Kenny é um influenciador digital que tem um canal no Youtube com pouco mais de 2 milhões de inscritos. O inglês costuma compartilhar vídeos de pegadinhas com o irmão, Wisdom Daniel. No confronto anterior pelo High Stakes, lutando "em casa", ele derrotou o norte-americano My Mate Nate.