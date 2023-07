QUANDO SERÁ A ESTREIA DE LIONEL MESSI NO INTER MIAMI?

A expectativa é que o atacante entre em campo pela primeira vez com a camisa do seu novo clube no dia 21 de julho (sexta-feira), às 22 horas (de Brasília), diante do Cruz Azul (México), pela Leagues Cup 2023. O jogo será realizado no estádio do Inter Miami, o DRV PNK Stadiu e transmitido apenas para os assinantes do 'Season Pass' da MLS, dentro da Apple TV+, assim como a apresentação de Messi.