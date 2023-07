O Vasco da Gama deu adeus à Série A pela primeira vez na história no dia 07 de dezembro de 2008, no Rio de Janeiro. Sob o comando de Renato Gaúcho e com Edmundo entre os titulares, o Cruzmaltino foi superado pelo Vitória por 2 a 0, em São Januário, e acabou rebaixado na 18ª colocação do Brasileirão.