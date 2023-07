O comediante Whindersson Nunes se prepara para a terceira luta oficial no boxe. Neste sábado (15), ele enfrenta o youtuber inglês King Kenny pelo torneio High Stakes. O duelo acontece às 15h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo do "SporTV3", do "Combatem.com" e dos canais no Youtube e Facebook do "Combate". Mais tarde, às 1h50 da madrugada do dia 16, a "TV Globo" exibe o VT da luta.