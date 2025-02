O Golden State Warriors aposentou oficialmente a camisa de Andre Iguodala. A cerimônia aconteceu no último domingo (23), na vitória da equipe por 126 a 102 frente ao Dallas Mavericks, no Chase Center, em San Francisco.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O ex-jogador chegou à franquia em 2013 e conquistou quatro títulos da NBA. Além disso, foi o MVP das Finais da liga em 2015, na primeira conquista da equipe em quatro décadas. Dessa forma, a camisa 9 foi às vigas do Chase Center.

Andre Iguodala camisa 9 e ídolo do Golden State Warriors (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

“Foi uma jornada selvagem, mas foi uma bela benção”, destacou Iguodala, em seu discurso de homenagem. O antigo astro se junta a outros nomes como Rick Barry (24), Wilt Chamberlain (13), Nate Thurmond (42), Al Attles (16), Chris Mullin (17) e Tom Meschery (14) a terem seus números aposentados pela franquia.

continua após a publicidade

Stephen Curry homenageou astro do Warriors

Grande nome do Golden State Warriors, Stephen Curry não poupou elogios a Iguodala. “Você sacrificou o ego pela excelência”, disse o astro.

Curry destacou que o jogador foi a chave para a equipe ganhar confiança, inteligência e maturidade em um dos momentos de maior crescimento.

Stephen Curry (Foto: Reprodução)

Por fim, o técnico Steve Kerr também elucidou seu pensamento acerca do antigo camisa 9 do Dubs. “Ele queria se juntar ao que estava acontecendo, porque viu o quão especial era. Isso foi um golpe. Quero dizer, os Warriors não estavam exatamente recebendo muitos agentes livres. Então, assinar com Andre foi obviamente um dos principais movimentos para tudo isso”, apontou.

➡️ Imagens fortes: surfista é resgatado desacordado após cair de onda em Pipeline

Iguodala também relembrou das conquistas com o Warriors e ressaltou que o DNA do elenco era de um time vencedor.