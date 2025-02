Ídolo do Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki também foi surpreendido com a troca de Luka Doncic. Em uma das maiores trocas da história da NBA, levou o principal jogador da franquia de Dallas para o Los Angeles Lakers, que entregou Anthony Davis. Em entrevista ao site “The Ticket”, o ex-atleta destacou que também foi pego de surpresa com a negociação.

- Fiquei tão em choque e surpreso quanto qualquer um. Eu passei a hora seguinte acompanhando tudo nas redes sociais - admitiu Nowitzki.

Após levar o Dallas Mavericks para as finais da NBA em 2023/24, o mundo do esporte não esperava que Luka Doncic seria trocado, ainda mais no meio da temporada, e isso inclui Dirk Nowitzki. O ex-jogador revelou que teve uma conversa com o esloveno depois da concretização da troca.

- Nós trocamos mensagem por um tempo, e me senti desapontado e triste por ele (Doncic). Ele me convidou para seu primeiro jogo em Los Angeles. Senti que tive que apoiá-lo. Ele é um bom homem, então senti que deveria apoiá-lo em seu novo capítulo - acrescentou o ídolo do Mavs.

Apesar da parceria com Luka Doncic, que o levou a acompanhar a estreia do astro pelo Los Angeles Lakers, Dirk Nowitzki deixou claro que nunca será um torcedor do time da Califórnia. O alemão é um dos maiores ídolos do Dallas Mavericks, onde jogou por todo sua carreira na NBA.

- Quis estar lá por ele e pela sua família e mostrar suporte, mas vocês viram meu rosto. Foi estranho e surreal vê-lo jogar pelo Lakers. No fim do dia, nunca serei um fã de LA, mas sempre serei um fã de Luka - ressaltou o ex-jogador.

Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks se encontram pela primeira vez, após a bombástica troca de Luka Doncic e Anthony Davis, na madrugada desta quarta-feira (26), a partir das 00h (de Brasília), em Los Angeles. O esloveno pode atuar, enquanto o pivô tem uma lesão e deve ficar de fora.

Luka Doncic em seu primeiro jogo, ao lado de LeBron James, pelo Lakers. (Foto: Reprodução/X/@Lakers)

Relembre detalhes em troca de Anthony Davis e Luka Doncic

A notícia da troca entre Lakers e Mavs aconteceu durante a madrugada de domingo (2). Segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN dos Estados Unidos, a negócio é: ⬇️

Mavs: Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029 Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris

Além disso, o Utah Jazz está envolvido como um terceiro time na troca. Na situação, a franquia recebe Jalen-Hood-Schifino, do Lakers, e escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs, ambas de 2025.