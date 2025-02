O San Antonio Spurs não deve ter o retorno do técnico Gregg Popovich na temporada 2024/25 da NBA. O treinador teve um derrame leve em novembro do ano passado e segue em recuperações desde então. Além disso, o seu futuro na liga é bastante incerto devido a essa condição de saúde. A informação é do repórter Shams Charania, da “ESPN”.

Desde que Gregg Popovich precisou se ausentar dos compromissos com o Spurs, o auxiliar Mitch Johnson é quem tem comandado a equipe como técnico interino. Agora, a tendência é que o profissional siga a frente da franquia por mais tempo.

O estado de saúde do treinador principal é bastante incerto e há poucas informações sobre como está Gregg Popovich neste momento. Em entrevista ao “The Athletic”, no mês passado, R.C Buford, presidente de operações do Spurs, afirmou que o comandante se recupera bem, mas que não havia um prazo para retorno.

Gregg Popovich é técnico do San Antonio Spurs, time do jogador Wembanyama, que saiu da temporada após lesão (Foto: Loren Elliott/AFP)<br>

Saiba quem é Gregg Popovich

Gregg Popovich está com 76 anos é um dos maiores técnicos de San Antonio e do basquete mundial. Ele está à frente da franquia do Texas desde 1996 e é o técnico mais longevo da NBA. Neste interim, conquistou a liga em cinco oportunidades: 1998/99, 2002/03, 2004/05, 2006/07 e 2013/14, sendo eleito o técnico da temporada em três ocasiões: 2002/2003, 2011/12 e 2013/14.

Além do Spurs, Pop, como é carinhosamente conhecido, também acumula passagem pela Seleção dos Estados Unidos. Sob o seu comando, a equipe conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020 ao derrotar a França na grande final.