Macris revela segredo para duelo contra Gabi Guimarães no Mundial

A levantadora Macris e a ponteira Gabi Guimarães são companheiras de longa data na Seleção Brasileira, porém elas estarão em lados opostos nesta quinta-feira (11) durante a terceira rodada do Mundial de Clubes, em São Paulo. A jogadora do Praia Clube sabe da potência da amiga, mas revela que a força do grupo pode ser a chave para vencer.

— Como a gente treina e joga sempre na Seleção juntas, eu sei o quanto é difícil jogar contra ela. Mas tenho certeza que a gente vai, como grupo, tentar fazer o nosso melhor. Independentemente da equipe do outro lado, nós vamos tentar fazer o nosso melhor juntas — afirmou Macris.

O Praia venceu os dois primeiros jogos do torneio internacional e o confronto contra a equipe de Gabi pode definir o primeiro e o segundo lugar do Grupo B. Durante a partida contra o Orlando Valkyries nesta quarta (10), o clube mineiro teve dificuldade de fechar o terceiro set e precisou adaptar o estilo de jogo às mudanças das adversárias americanas.

— Eles fizeram mudanças para o terceiro set. É normal que no último set eles tentem coisas diferentes, e a gente tem que se adaptar. Então a gente conseguiu manter o foco, manter a concentração. Mesmo no final, atrás no placar, nós nos mantivemos focadas, unidas, e conseguimos reverter a situação — completou a levantadora.

Macris durante partida no Mundial de Clubes (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Enquanto isso, Gabi Guimarães traz outro sentimento para o duelo e sabe que será difícil bater um elenco sólido como o Praia.

— Eu estou bem ansiosa, na verdade. Não é a primeira vez que a gente joga contra o Praia numa competição desse tamanho. A gente sabe da qualidade da equipe, o elenco que eles montaram, principalmente esse ano. Vai ser um jogo muito difícil - comentou.

Confira os detalhes do jogo entre Praia Clube e Conegliano

✅Ficha técnica

Mundial de Clubes

Praia Clube x Conegliano

📆 Data e hora: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Cazé TV e Volleyball World TV (VBTV)