Praia Clube vence e encaminha classificação no Mundial de Clubes
A equipe mineira enfrenta o Conegliano na próxima rodada
- Matéria
- Mais Notícias
O Praia Clube conquistou sua segunda vitória no Mundial de Clubes e encaminhou sua classificação para a fase eliminatória. A equipe mineira venceu o Orlando Valkyrius por 3 sets a 0, com parciais 25/23, 25/15 e 28/27 , na manhã desta quarta-feira (10). A ponteira Michelle foi a maior pontuadora, com 14 pontos.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Como foi o jogo?
O Praia Clube começou a partida mostrando muita agressividade no saque e com a central Milka, que dominou a rede por completo. Apesar da dominância, as americanas conseguiram antecipar defesas, o que manteve o placar equilibrado. Na reta final, as ponteiras brasileiras foram decisivas e o Praia fechou o set em 25 a 23.
Diferente do primeiro jogo, o técnico Rui Moreira manteve a mesma equipe titular para o segundo set. Durante a parcial, a oposta Morgahn Fingall sofreu uma queda feia e ficou no chão por um tempo. Felizmente, ela conseguiu sair andando, mas foi substituída por Monique. Mesmo após o desfalque, o time mineiro seguiu dominante e fechou a parcial em 25 a 15.
Pela primeira vez na partida, o Orlando ficou à frente no placar durante toda a parcial, até que Adenízia e Milka apareceram e fecharam a porta na reta final. O Praia Clube virou o jogo no 22 a 21 e conseguiu fechar o set pouco tempo depois em 28 a 26, garantindo a vitória.
Próximo jogo do Praia Clube
A próxima partida da equipe mineira será contra o Conegliano, time da capitã da Seleção Brasileira, Gabi Guimarães. O duelo está marcado para esta quinta-feira (11), às 13h30 (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu.
O clube italiano venceu o Orlando por 3 sets a 0, com parciais 25/13, 25/14 e 25/19, na última terça (9), e jogará contra o Zamalek ainda nesta quarta (10), às 17h. Portanto, a partida de quinta-feira definirá o primeiro e o segundo colocados do Grupo B.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias