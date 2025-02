Novo astro do Lakers, Luka Doncic vai promover sua primeira ação para a comunidade. O armador chegou para reforçar o time liderado por LeBron James, ao ser envolvido em um das maiores trocas da história da NBA. Na última segunda-feira (10), o jogador, através de sua fundação, divulgou uma doação milionária que irá ajudar na recuperação após incêndios em Los Angeles, além de se comprometer na reconstrução de quadras e parquinhos de crianças.

continua após a publicidade

➡️ Quanto é o salário de Luka Doncic no Los Angeles Lakers? Veja valores

- Hoje, minha fundação doará 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões) para esforços imediatos de recuperação. Eu também me comprometo em ajudar a reconstruir quadras, playgrounds e campos que foram destruídos, porque toda criança precisa de um lugar seguro para jogar - informou Doncic, por meio de uma publicação nas redes sociais.

Após um mês dos incêndios, muitos cidadãos ainda sofrem com os problemas causados pelo fogo. Assim, a ação faz parte da "Luka Doncic Foundation" e visa, além de fazer o bem aos que perderam suas residências entre outros pertences, aproximar o novo atleta de Los Angeles Lakers da cidade.

continua após a publicidade

Após dias de expectativa, o esloveno fez finalmente sua estreia pela franquia na madrugada da última terça-feira (11), diante do Utah Jazz. Na ocasião, o armador somou 14 pontos, cinco rebotes e quatro assistências, durante a vitória por 132 a 113.

Leia a nota da Luka Doncic Foundation

“Tem sido muito triste ver e saber mais sobre os estragos causados pelas queimadas desde que cheguei a Los Angeles. Eu não consigo imaginar como as crianças se sentiram perdendo casas, escolas e locais onde costumavam brincar com seus amigos.

Hoje, minha fundação doará 500 mil dólares (R$ 2,8 milhões) para esforços imediatos de recuperação. Eu também me comprometo em ajudar a reconstruir quadras, parquinhos e campos que foram destruídos, porque toda criança precisa de um lugar seguro para jogar.

Para todos os afetados por essas queimadas: estamos aqui para ajudar, agora e também a longo prazo.

Seu novo vizinho

Luka Doncic”

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte