Kevin Durant estabeleceu mais um recorde em sua carreira. A estrela do Phoenix Suns se tornou o oitavo jogador na história da NBA a atingir 30 mil pontos, além de ser o quarto mais jovem a atingir o feito, superando Michael Jordan. Este marco foi alcançado durante a derrota para o Memphis Grizzlies, na madrugada desta quarta-feira (12), no Toyota Center.

continua após a publicidade

➡️ Com homenagem de LeBron, Luka Doncic estreia com vitória pelo Lakers

Apesar da derrota do Phoenix Suns por 119 a 112, Kevin Durant brilhou com 34 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. A conquista foi amplamente celebrada, inclusive por Ja Morant, do Memphis Grizzlies, que homenageou o ala-pivô ao final do jogo com a bola da partida. Agora, o astro acumula exatos 30.008 pontos na carreira.

Aos 36 anos, Durant agora faz parte de um grupo seleto que inclui lendas como LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain e Julius Erving, este último considerando seus pontos na NBA e na ABA. Após o jogo, Durant expressou sua gratidão, afirmando sentir-se honrado por estar entre esses nomes e destacou seu objetivo de sempre dar o melhor de si.

continua após a publicidade

Além da marca dos 30 mil pontos, dois novos feitos podem ser registrados no currículo de Kevin Durant: o quarto jogador mais jovem e o terceiro a precisar de menos jogos para alcançar a marca. No primeiro, o craque dos Suns superou Michael Jordan, que garantiu a enorme pontuação acumulada com 38 anos e 321 dias, enquanto Durante tem 36 anos e 135 dias.

O segundo, no entanto, é liderado por Wilt Chamberlain e seguido por Jordan, que precisou de "apenas" 960 jogos disputados. Kareem Abdul-Jabbar chega em terceiro, empatado com o ala-pivô de Phoenix. Vale destacar que o maior pontuador na liga, LeBron James, é também o mais jovem a alcançar a marca, conquistada nesta quarta-feira (12) por Kevin Durant.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte