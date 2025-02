Luka Doncic vai receber valores astronômicos de salário logo em sua primeira temporada com o Los Angeles Lakers. O esloveno, que chegou após uma histórica troca por Anthony Davis com o Dallas Mavericks, vai faturar mais de US$ 43 milhões (cerca de R$ 248 milhões) em seu primeiro ano com o time da Califórnia. A informação foi divulgada pelo site "Sportac".

Esse valor, previsto no contrato entre Luka Doncic e o Los Angeles Lakers, deve se elevar ainda mais nas próximas temporadas. Em 2025/26, por exemplo, o valor deve ser de US$ 45,9 milhões (R$ 265,2 milhões) e na temporada seguinte, está previsto para chegar aos US$ 48 milhões (R$ 282,5 milhões).

Embora os números sejam bem altos, Luka Doncic sequer chega perto dos maiores salários da NBA, liderado por Stephen Curry. O armador até tinha previsão para receber um "super-contrato" no Dallas Mavericks, mas com a mudança de equipe, o jogador não poderá aproveitar deste "benefício".

Confira os maiores salários da NBA na temporada 2024/25

Stephen Curry (Golden State Warriors): US$ 55,7 milhões (R$ 322,1 milhões) Joel Embiid (Philadelphia 76ers): US$ 51,4 milhões (R$ 296,9 milhões) Nikola Jokic (Denver Nuggets): US$ 51,4 milhões (R$ 296,9 milhões) Bradley Beal (Phoenix Suns): US$ 50,2 milhões (R$ 290 milhões) Kevin Durant (Phoenix Suns): US$ 49,8 milhões (R$ 287,7 milhões) Devin Booker (Phoenix Suns): US$ 49,2 milhões (R$ 284,2 milhões) Jaylen Brown (Boston Celtics): US$ 49,2 milhões (R$ 284,2 milhões) Karl-Anthony Towns (New York Knicks): US$ 49,2 milhões (R$ 284,2 milhões) Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers): US$ 49,2 milhões (R$ 284,2 milhões) Paul George (Philadelphia 76ers): US$ 49,2 milhões (R$ 284,2 milhões)

Como foi a estreia de Doncic pelo Lakers?

Luka Dončić finalmente estreou pelo Los Angeles Lakers na madrugada desta terça-feira (11), em uma vitória por 132 a 113 sobre o Utah Jazz, na Crypto.com Arena. O astro esloveno, que estava afastado há dois meses devido a uma lesão na panturrilha, contribuiu com 14 pontos, 5 rebotes e 4 assistências.

Para garantir o sucesso em casa, a estreia de Luka Doncic foi marcada por uma atuação dominante de LeBron James, que liderou o time com 24 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Assim, o dia especial para o armador foi concluído com homenagens e mais uma vitória na tabela.

