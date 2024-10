Lucas Penteado revela quantos quilos ganhou para lutar no Fight Music Show

Lucas Penteado desistiu de participar do 'Big Brother Brasil 21' (Reprodução/Globo)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 19:11 • Rio de Janeiro

Lucas Penteado enfrenta Thomaz Costa, antigo ator do Carrossel, neste sábado (12), no Fight Music Show 5. Em entrevista ao site Extra, o ex-BBB contou como foi a preparação para entrar no ringue. Durante um mês ele chegou a ganhar 7kg por conta da rotina de treinos e alimentação.

De acordo com o ator, ele estava pesando 62kg quando começou a se preparar para o evento. A meta no início era alcançar a marca de 68kg, mas Penteado chegou a superar as expectativas e chega para a luta com 69kg na balança.

- Eu estava com 62kg e precisava chegar pelo menos aos 68kg. Não é só enfiar a porrada, não. Além da questão física, cuidei da parte psicológica. Tive que me disciplinar com o horário de dormir, de comer. Tudo isso foi mudando - contou o artista.

Vale lembrar, que Lucas Penteado passou por um período de reabilitação recentemente. Assim, o ator revelou que vê a luta contra Thomaz Costa como uma oportunidade para ter um recomeço. Ele entra no ringue quase um ano após ter saído de uma clínica de reabilitação, onde fez tratamento para dependência de drogas.

- Eu tinha acompanhamento tanto com meu psiquiatra quanto com a psicóloga, para entender como estava minha cabeça e saber se esse era o momento de lutar. Mas a médica disse que o esporte nunca seria um problema. Pelo contrário! Quero ganhar a luta para mostrar que, quando você fica mal, é possível se levantar e reconstruir a vida. São ciclos - concluiu.

O Fight Music Show acontece neste sábado (12) a partir das 18h. Além da luta de Lucas Penteado contra Thomaz Costa, o evento também contará com confronto entre outras personalidades. A luta principal do evento será de Acelino Popó Freitas contra Jorge El Chino. Veja abaixo o card completo:

Card do Fight Music Show 5

Iago Freitas x Paulo Roberto

Lucas Viana x Hadballa

Thomaz Costa x Lucas Penteado

Esquiva Falcão x Morramad

Vitor Capial e Reyphysique x Pobre Loco e Jr. Dublê

Luiz Mesquita x Nego do Borel

MC Livinho x Fe Alves

Acelino Popó Freitas x Jorge El Chino