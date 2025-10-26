menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Luisa Stefani conquista WTA 500 de Tóquio e garante quarto título do ano

A brasileira se prepara para o WTA Finals

Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
09:29
Luisa Stefani conquista WTA 500 de Tóquio e garante quarto título no ano. (Foto: Reprodução)
Luisa Stefani conquista WTA 500 de Tóquio e garante quarto título no ano. (Foto: Reprodução / Instagram)
A brasileira Luisa Stefani venceu o WTA 500 de Tóquio, na madrugada deste domingo (26), no Japão. Ao lado da húngara Timea Babos, a paulista, número 17 do ranking mundial, derrotou a dupla da sérvia Aleksandra Krunic e da cazaque Anna Danilina, por 2 sets a 0. Com a vitória, as campeãs garantiram o quarto título de duplas apenas em 2025.

A partida mostrou superioridade absoluta de Stefani e Timea, que venceram pelas parciais de 6/1 e 6/4. A dupla garantiu o quarto título do ano e chegaram a segunda final seguida no Circuito Mundial do tênis. Antes, elas foram vice no WTA 500 de Ningbo, no último domingo (19).

Além do WTA de Tóquio, as atletas conquistaram o WTA 500 de Linz, na Áustria, o WTA 500 de Estrasburgo, na França, e o WTA 250 de São Paulo, no Brasil. O próximo desafio da dupla será o WTA Finals, que reúne as oito melhores duplas do mundo. O torneio acontece em Ria, Arábia Saudita, em novembro.

Caminho até a final

Na semifinal, a dupla derrotou a americana Taylor Townsend e a australiana Ellen Perez por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/3 e 10-5, em quase duas horas de partida, neste sábado (25/10). O jogo foi equilibrado, mas a parceria da brasileira foi mais agressiva e decisiva em momentos importantes.

Para chegar a semi, Stefani e Timea superarem a canadense Gabriela Dabrowski, sexta colocada do ranking mundial e campeã do US Open, e a americana Sofia Kenin. A vitória foi por 2 sets a 1, com as parciais de 7/5 2/6 10/8. No tie break, as adversárias chegaram a perder por 4 a 1, mas empataram e só permitiram que a dupla da brasileira vencesse no segundo match point.

Luisa Stefani disputará WTA Finals pela primeira vez

Na última semana, a número 1 do país nas duplas, Luisa Stefani, garantiu vaga inédita no WTA Finals. Jogando ao lado da húngara Timea Babos, a brasileira venceu a semifinal do WTA 500 de Ningbo, na China, e, com o resultado, assegurou a classificação para torneio que encerra a temporada, reunindo as oito melhores parcerias do mundo.

A classificação tem um sabor especial para Stefani. Será a primeira vez que a medalhista olímpica disputará o WTA Finals como titular. Em 2024, ela chegou a ir ao torneio, mas na condição de reserva, ao lado da holandesa Demi Schuurs. O WTA Finals será disputado em Riad, na Arábia Saudita, entre 1º e 8 de novembro.

Luisa Stefani conquista WTA 500 de Tóquio e garante quarto título no ano. (Foto: Reprodução / Instagram)
Luisa Stefani conquista WTA 500 de Tóquio e garante quarto título no ano. (Foto: Reprodução / Instagram)

