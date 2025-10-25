Histórico! João Fonseca derrota Munar e está na final do ATP Basileia
Pela primeira vez na carreira, Fonseca disputará a final de um ATP 500
Rumo a final! Em jogo histórico, João Fonseca venceu o espanhol Jaume Munar, na semifinal do ATP Basileia, neste sábado (25). O duelo foi equilibrado do início ao fim, mas o brasileiro mostrou superioridade e garantiu a parcial por 2 sets a 0. Pela primeira vez na carreira, o atleta chega a uma decisão de ATP 500.
João Fonseca venceu Munar por 2 sets a 0, com as parciais de 7/6 e 7/5. A vitória veio de virada e mostrou maturidade do jovem de 19 anos. O brasileiro disputa a final, neste domingo (26).
Como foi a semifinal entre João Fonseca e Munar pela ATP Basileia?
O primeiro set começou com superioridade do espanhol, que abriu o placar com a vitória do primeiro game e manteve um jogo consistente. João Fonseca, porém, não deixou o adversário abrir vantagem no placar e igualou o jogo em diversos momentos da parcial.
A etapa foi marcada por uma sequência de aces de ambos os lados e por importantes bolas na paralelas. A disputa seguiu equilibrada até o tie-break, quando o brasileiro demonstrou estratégia e frieza para garantir os pontos. Com isso, João Fonseca venceu o primeiro set por 7 a 6.
Na segunda metade da partida, o brasileiro saiu na frente com um game perfeito, mas a vantagem não durou muito. Aproveitando os erros de Fonseca, Munar reagiu e conquistou três games consecutivos, assumindo a liderança. Mesmo assim, o brasileiro voltou a crescer na partida com ataques precisos e eficientes, encaminhando o set para o tie-break.
No momento decisivo, João Fonseca mostrou maturidade e força mental para e confirmar a vitória no set por 7 a 5, vencendo o duelo.
Como foi a partida de classificação para semi?
João Fonseca venceu Denis Shapovalov por dois sets a um, parciais de 3/6, 6/3 e 4/1 e se classificou pela primeira vez na carreira para uma semifinal de um ATP 500, dessa vez em Basileia. A vitória veio de virada e com o abandono do canadense depois de ser quebrado pela segunda vez no terceiro set.
O primeiro set foi cheio de quebras de saque. O canadense começou melhor e abriu 4 a 1. João reagiu, fez 4 a 3, mas voltou a não conseguir confirmar seu saque. Com isso, Shapovalov venceu por 6 a 3. No segundo, o panorama foi justamente o contrário. João fez 4 a 1, o canadense reagiu para 4 a 3, mas o brasileiro voltou a quebrar o serviço e fechou em 6 a 3.
No terceiro e decisivo set, João voltou a quebrar duas vezes o serviço de Shapovalov. Irritado, o canadense deixou a quadra, desistiu do jogo, e deu a vitória ao brasileiro
João Fonseca alcança feito inédito
Esta será a primeira vez que o número 1 do Brasil alcança as semifinais de um ATP 500. Antes, o mais longe que Fonseca havia avançado foi no Rio Open de 2024, quando perdeu argentino Mariano Navone (113º) nas quartas.
João venceu o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que ocupa a 33ª posição no ranking mundial e é o atual campeão do torneio, na última terça-feira (21). As parciais foram de 6/6 (8-6) e 6/3. Com a nova vitória, o jovem tenista fica cada vez mais perto do título histórico.
