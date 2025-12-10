Osasco começa forte, mas não resiste ao Scandicci no Mundial de Vôlei

Osasco e Scandicci se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (10), marcando o encerramento da segunda rodada do Mundial de Clubes Feminino de Vôlei, na Mercado Livre Arena Pacaembu. Mais uma vez, a torcida das anfitriãs compareceu em peso e transformou o ginásio em um caldeirão. Mesmo assim, não resistiu à potente equipe italiana, que venceu por 3 sets a 0.

Apesar da vitória do Scandicci em sets diretos, a partida foi a mais equilibrada da competição até o momento, e as italianas só conseguiram abrir larga vantagem no terceiro set. Como ponto positivo para o Osasco, ficou a atuação de Bianca Cugno, que mais uma vez, foi a principal pontuadora da equipe, com 27 pontos.

Bianca Cugno foi a principal referência no ataque do Osasco (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Como foi o jogo

1º set

O jogo começou no mesmo ritmo em que estavam as arquibancadas: quente e intenso. Diante do Scandicci de Antropova, time favorito do Grupo A, o Osasco não parecia se intimidar. Com uma linha de defesa atenta, capitaneada pela veterana Camila Brait, a levantadora Jenna Grey teve boas oportunidades para variar a construção do ataque. Do outro lado de quadra, as italianas emplacaram um saque forte e muita potência nas cortadas.

Os times trocaram pontos até a metade do primeiro set, quando o Osasco abriu três pontos de vantagem e o técnico Marco Gaspari pediu tempo. A parada funcionou e a equipe italiana encostou no placar. Então, foi a vez de Luizomar conversar com sua equipe. O equilíbrio permaneceu até o final da parcial, que chegou empatada aos 29 pontos, mas o Scandicci levou a melhor, fechando a conta por 31 a 29.

2º set

O segundo set também começou equilibrado, mas o Scandicci tinha mais o controle do jogo. O Osasco conseguiu um ponto muito importante, após defesa espetacular de Camila Brait, que fez o ginásio inteiro gritar o nome da líbero. Na sequência, porém, as italianas, com um ace de Antropova, abriram três pontos de vantagem, fazendo Luizomar pedir tempo.

Maior pontuadora na estreia contra o Alianza Lima, a argentina Bianca Cugno seguiu como principal referência no ataque, sendo constantemente acionada por Jenna Grey. A equipe paulista empatou após boa passagem de Maiara Basso pelo saque e a parcial voltou a ser disputada ponto a ponto.

A cobertura, que vinha sendo um ponto forte do Osasco no primeiro set, ficou mais vulnerável nos últimos momentos da segunda parcial, e o Scandicci voltou a abrir vantagem. No final, 25 a 22 para a equipe italiana, deixando as brasileiras em situação mais complicada.

3º set

O jogo seguiu difícil para o Osasco na virada para o terceiro set, e até o som da torcida diminuiu um tom. A vantagem do Scandicci, que até então permanecia de dois a três pontos ao longo da partida, chegou a quatro pontos no início da parcial. Encaixado, o time italiano conseguiu marcar Bianca Cugno, principal atacante das adversárias, e abriu 15 a 9 no placar.

A partir de então, o Osasco não se encontrou mais em quadra e o Scandicci teve muita facilidade para encaixar os ataques.

