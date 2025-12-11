Apesar dos inúmeros pedidos vindos da arquibancada da Mercado Livre Arena Pacaembu, o técnico Daniele Santarelli, do Conegliano, seguiu à risca a estratégia de poupar suas principais jogadoras na partida contra o Zamalek, do Egito, nesta quarta-feira (10). Em conversa com a imprensa, ele destacou que quer a equipe inteira para vencer o Praia Clube e garantir a classificação à semifinal em primeiro lugar.

continua após a publicidade

➡️Gabi x Macris: craques da seleção brasileira se enfrentam no Mundial de Vôlei

➡️Sem Gabi Guimarães, Conegliano vence Zamalek e divide torcida no Mundial

— Tivemos um longo dia, tivemos atividade físico, treinamento, a gente queria ganhar, da maneira que fosse possível. O jogo contra o Praia é o mais importante, sabemos que, jogando no Brasil, todos os fãs estarão torcendo por elas, mas nós temos a Gabi. Queremos ganhar, queremos ser os primeiros desse grupo - disse.

Santarelli ainda se justificou aos torcedores brasileiros pela ausência de Gabi em quadra na partida contra o Zamalek. Assim como as outras estrelas do Conegliano, como Haak, De Gennaro e Zhu, Gabi não atuou na partida, o que não passou em branco pelo público. No último set, os fãs não pouparam os ouvidos do treinador, com pedidos de "põe a Gabi!".

continua após a publicidade

— Entendo perfeitamente (os pedidos), mas eu preciso pensar na jogadora. A Gabi precisa de recuperação, precisa descansar. Ela nunca descansa no verão, nunca descansa na temporada, e, sendo possível, vou dar um descanso a ela, porque ela é humana. Ela pode ser uma super heroína às vezes, como uma super jogadora, mas ela é humana - explicou.

Gabi ficou no banco durante partida contra o Zamalek (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Confira os detalhes do jogo

✅Ficha técnica

Mundial de Clubes

Praia Clube x Conegliano

📆 Data e hora: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Cazé TV e Volleyball World TV (VBTV).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial