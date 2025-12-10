Camila Brait projeta partida decisiva do Osasco: 'Ganhar de qualquer jeito'

Na noite desta quarta-feira (10), o Osasco sofreu sua primeira derrota no Mundial de Clubes de Vôlei. A equipe brasileira fez uma boa partida diante do Scandicci, vice-campeão europeu, mas acabou derrotada por 3 sets a 0, após início de jogo equilibrado. A capitã Camila Brait, uma das melhores em quadra, avaliou o duelo e já projetou o confronto com o Zhetysu (CAZ), nesta quinta-feira (11).

Única atleta remanescente do título mundial de 2012, Brait contribuiu com muitas defesas importantes na partida contra as italianas. Uma dessas jogadas, ainda no primeiro set, terminou em ponto do Osasco, e a líbero teve seu nome gritado pela torcida. Apesar da derrota, ela destacou o nível de vôlei apresentado pela equipe brasileira, especialmente no início do jogo.

— A gente sabia que o jogo contra elas ia ser difícil, ainda mais com a Antropova, que tem mais de 2 metros de altura. Nos dois primeiros sets a gente conseguiu jogar de igual pra igual, no terceiro elas abriram. A competição é longa, tem bastante jogo ainda. Amanhã a gente tem que focar pra ganhar de todo jeito, vamos acreditar - disse a capitã.

Nesta quinta-feira (11), o Osasco encerra a fase de grupos com o duelo contra o Zhetysu, do Cazaquistão, às 20h30 (horário de Brasília). Após o duelo com o Scandicci, o Osasco aparece em segundo lugar do Grupo B, com três pontos, assim como o Alianza Lima (PER). Uma vitória sobre as cazaques deve ser o bastante para garantir ao time brasileiro uma vaga na semifinal, já que é bastante improvável que as peruanas vençam o Scandicci e ultrapassem o Osasco.

Osasco enfrentou o Scandicci na segunda rodada do Mundial (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Veja os jogos e resultados do dia no Mundial de Clubes

Praia Clube 3 x 0 Orlando Valkyries

Zhetysu 1 x 3 Alianza Lima

Conegliano 3 x 0 Zamalek

Osasco 0 x 3 Scandicci

