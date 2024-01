Chegava o mês de julho e, com ele, o Campeonato Brasileiro Unificado de Remo, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Lucas Verthein disputou quatro provas – no Single, no Double e no Four Skiff, além do Oito Com – e ganhou nada menos do que todas elas, chegando a impressionantes 54 títulos brasileiros como remador do Botafogo. Em agosto, seguia para a Europa, novamente para Varese, e, pela primeira vez na carreira, conseguiu fazer uma preparação mais longa longe de casa para se preparar para o Mundial que se aproximava.