A Federação Internacional de Basquete (FIBA) informou que as equipes brasileiras disputarão os Pré-Olímpicos de basquete, visando Paris-2024. A entidade confirmou a presença da Amarelinha no Torneio de Qualificação Universal 2 (UOQT 2), no masculino e feminino. A competição acontecerá em Utsuonomiya, no Japão, entre os dias 3 e 5 de 2024.