Aos 34 anos, Teddy Riner continua brilhando no cenário do judô mundial. Em 2023, ele se tornou o atleta mais velho a conquistar uma medalha de ouro em um Campeonato Mundial. Campeão da categoria +100 kg em Londres-2012 e Rio-2016, além de ouro por equipes mistas em Tóquio-2020, o francês tem grandes chances de subir ao lugar mais alto do pódio dentro de casa no próximo ano.