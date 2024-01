Crise inicial no Flamengo:

Após um 2023 decepcionante, o Flamengo viverá os primeiros meses de 2024 sobre dificuldades. A pressão recairá sobre Rodolfo Landim, presidente do clube, levando-o a uma difícil decisão de romper com o diretor de futebol Marcos Braz. Uma reviravolta que poderá redefinir os rumos do Mengão no próximo ano.