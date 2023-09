Com o resultado, Lucas Verhtein ainda não garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, uma vez que apenas os nove primeiros colocados carimbam o passaporte para competir na França no ano que vem. No entanto, o brasileiro tem mais duas chances de conseguir a sonhada classificação. A primeira será através do Pré-Olímpico das Américas, em março, no qual remará dentro de casa, no Rio de Janeiro. Caso também não consiga garantir o objetivo no Brasil, terá uma última oportunidade na Regata Final de Qualificação, em maio, na Suíça.