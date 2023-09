A equipe gaúcha do Crioula 52, do moderno barco TP-52, do Veleiros do Sul, chegará com um time modificado para lutar pelo bicampeonato Brasileiro na classe ORC, a mais prestigiada do mundo da Vela de Oceano. O Campeonato ocorre durante a Semana de Vela de Angra dos Reis, que acontece entre os dias 7 e 10 de setembro, com sede no Angra dos Reis Marina Clube. O evento tem a parceria da Prefeitura de Angra dos Reis.

O time comandado por Eduardo Plass terá como tático Samuel Albrecht, medalhista pan-americano e com participações nos últimos Jogos Olímpicos na classe Nacra-17. A equipe é a atual campeã brasileira após o título conquistado em Florianópolis (SC) no ano passado. Ele destaca que Angra dos Reis é uma das casas da equipe: "A expectativa é grande, Angra é digamos a nossa casa, onde o barco fica guardado onde nosso comandante tem casa. Conseguimos ficar alojados, todos na mesma casa então é muito legal e as condições de Angra são bem legais para o barco velejar com água lisa, região muito bonita com vento muito oscilante o que é um desafio para os táticos tomarem as melhores decisões e no tempo certo", destaca Albrecht que aponta fortes concorrentes na luta pelo bicampeonato nacional e pelo troféu da Semana de Vela de Angra dos Reis.

