Dois anos depois de viver um drama e sair de cadeira de rodas da quadra Louis Armstrong na semifinal do US Open de 2021 e ficar um ano parada, Luisa Stefani, 14ª colocada do ranking mundial, retornou ao mesmo local e se classificou, ao lado da norte-americana Jenifer Brady, para a semifinal do último Grand Slam do ano, disputado em Nova York. A paulistana medalhista olímpica e Brady derrotaram a dupla da polonesa Magda Linette e da norte-americana Bernarda Pera por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 3/6 e 6/3, após 2h08min.