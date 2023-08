O brasileiro Isaquias Queiroz está classificado para os Jogos Olímpicos de Paris. No último sábado (26), na disputa do Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade, em Duisburg, na Alemanha, ele ficou a uma posição de conseguir a vaga olímpica. No entanto, o atleta herdou um espaço na competição neste domingo (27). Isso aconteceu quando o tcheco Martin Fuksa, já garantido na capital francesa através do desempenho na prova de C1 1000 metros, obteve uma vaga também no C2 500 metros.