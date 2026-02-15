Noruegueses definem como 'frustrante' o ouro de Lucas Pinheiro e criticam mudança do atleta

A medalha de ouro de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, conquistada neste sábado (14), não repercutiu apenas como feito histórico para o Brasil. Na Noruega, país onde nasceu e que defendeu até 2023, a vitória foi tratada com admiração por alguns, mas também com frustração, com noruegueses acusando o atleta por ter rompido com seu país natal.

continua após a publicidade

➡️ Por que Lucas Pinheiro rompeu com a Noruega e representa o Brasil

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Repercussão na imprensa Norueguesa

O portal VG relatou o contato de Braathen com a imprensa após a prova e destacou o discurso do atleta, que afirmou que seu propósito vai além de medalhas e resultados. Segundo a publicação, ele reforçou a jornalistas que deseja inspirar jovens que, como ele, se sentiram diferentes ao longo da infância e adolescência, embora também tenha enfatizado a importância de permanecer no topo.

Em coluna no Aftenposten, o comentarista Daniel Roed-Johansen ressaltou a dualidade do campeão, visto como figura midiática e competidor feroz ao mesmo tempo.

continua após a publicidade

— Braathen é o pavão do esqui. É fácil se deixar deslumbrar por roupas coloridas, trabalhos como modelo e grandes ambições. Mas ninguém deve se enganar. Acima de tudo, ele é um atleta de elite dedicado. Braathen usará o esporte como um palco, mas o mais importante é vencer.

O tom mais direto veio do Dagbladet, que repercutiu a declaração do ex-esquiador e comentarista Kjetil André Aamodt, durante transmissão da emissora pública NRK. Ele admitiu incômodo ao ver o título escapar para outra bandeira.

— É um pouco frustrante que ele não seja atleta norueguês — afirmou o comentarista, resumindo o sentimento de parte do público local.

🤑⛷️ Aposte em quem levará a próxima medalha do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Repercussão nas redes sociais

Além dos portais, noruegueses fizeram questão de enfatizar nas redes sociais que ninguém no país o conhece como Lucas Pinheiro, declarando que ele ainda é norueguês, apesar da mídia brasileira exaltar o atleta e criticando sua escolha de representar o Brasil.

Tradução: "Lucas Pinheiro BRAATHEN. Ele ainda possui cidadania norueguesa…"

Tradução do primeiro post: "Ouro para Lucas Pinheiro Braathen. Poderoso. Comovente. Merecido. Só um pequeno porém: Lucas é meio norueguês."

Tradução da resposta: "O que há de tão comovente em um atleta norueguês, que teve todas as oportunidades graças ao modelo esportivo norueguês, e que depois não quis contribuir em pé de igualdade com os outros, conquistando o ouro para outra nação? Ele nunca deveria ter participado das Olimpíadas."

Tradução: "Na Noruega, dizemos Lucas Braathen, não Lucas Pinheiro Braathen"

➡️ Nicole Silveira celebra recorde do Brasil no skeleton: 'Entre as melhores do mundo'

Ligação materna e mudança de bandeira

Aos 25 anos, Braathen disputou sua primeira edição olímpica pelo Brasil. Antes, havia competido nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 representando a Noruega. Após desentendimentos com a federação do país, decidiu trocar de nacionalidade esportiva.

Filho de pai norueguês e mãe brasileira, o esquiador sempre manteve laços com o Brasil, visitando familiares com frequência. Em 2023, anunciou aposentadoria precoce, mas voltou meses depois às competições, já sob a bandeira brasileira — decisão que agora culmina em um ouro olímpico histórico e em uma reação dividida na antiga casa esportiva.

Da esquerda para a direita, Marco Odermatt (prata), Lucas Pinheiro Braathen (ouro) e Loic Meillard (bronze) celebram no pódio do slalom gigante masculino em 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial