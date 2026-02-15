Noruegueses definem como 'frustrante' o ouro de Lucas Pinheiro e criticam mudança do atleta
Noruegueses criticam mudança de nacionalidade e alegaram que Lucas evita competir em igualdade com atletas locais
- Matéria
- Mais Notícias
A medalha de ouro de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, conquistada neste sábado (14), não repercutiu apenas como feito histórico para o Brasil. Na Noruega, país onde nasceu e que defendeu até 2023, a vitória foi tratada com admiração por alguns, mas também com frustração, com noruegueses acusando o atleta por ter rompido com seu país natal.
Nicole Silveira celebra recorde do Brasil no skeleton: ‘Entre as melhores do mundo’
Mais Esportes
A última dança no gelo: Edson Bindilatti é história do Brasil no bobsled
Mais Esportes
Bobsled: entenda o esporte considerado a ‘Fórmula-1 do gelo’ e quem representará o Brasil
Mais Esportes
➡️ Por que Lucas Pinheiro rompeu com a Noruega e representa o Brasil
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Repercussão na imprensa Norueguesa
O portal VG relatou o contato de Braathen com a imprensa após a prova e destacou o discurso do atleta, que afirmou que seu propósito vai além de medalhas e resultados. Segundo a publicação, ele reforçou a jornalistas que deseja inspirar jovens que, como ele, se sentiram diferentes ao longo da infância e adolescência, embora também tenha enfatizado a importância de permanecer no topo.
Em coluna no Aftenposten, o comentarista Daniel Roed-Johansen ressaltou a dualidade do campeão, visto como figura midiática e competidor feroz ao mesmo tempo.
— Braathen é o pavão do esqui. É fácil se deixar deslumbrar por roupas coloridas, trabalhos como modelo e grandes ambições. Mas ninguém deve se enganar. Acima de tudo, ele é um atleta de elite dedicado. Braathen usará o esporte como um palco, mas o mais importante é vencer.
O tom mais direto veio do Dagbladet, que repercutiu a declaração do ex-esquiador e comentarista Kjetil André Aamodt, durante transmissão da emissora pública NRK. Ele admitiu incômodo ao ver o título escapar para outra bandeira.
— É um pouco frustrante que ele não seja atleta norueguês — afirmou o comentarista, resumindo o sentimento de parte do público local.
🤑⛷️ Aposte em quem levará a próxima medalha do Brasil!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Repercussão nas redes sociais
Além dos portais, noruegueses fizeram questão de enfatizar nas redes sociais que ninguém no país o conhece como Lucas Pinheiro, declarando que ele ainda é norueguês, apesar da mídia brasileira exaltar o atleta e criticando sua escolha de representar o Brasil.
Tradução: "Lucas Pinheiro BRAATHEN. Ele ainda possui cidadania norueguesa…"
Tradução do primeiro post: "Ouro para Lucas Pinheiro Braathen. Poderoso. Comovente. Merecido. Só um pequeno porém: Lucas é meio norueguês."
Tradução da resposta: "O que há de tão comovente em um atleta norueguês, que teve todas as oportunidades graças ao modelo esportivo norueguês, e que depois não quis contribuir em pé de igualdade com os outros, conquistando o ouro para outra nação? Ele nunca deveria ter participado das Olimpíadas."
Tradução: "Na Noruega, dizemos Lucas Braathen, não Lucas Pinheiro Braathen"
➡️ Nicole Silveira celebra recorde do Brasil no skeleton: 'Entre as melhores do mundo'
Ligação materna e mudança de bandeira
Aos 25 anos, Braathen disputou sua primeira edição olímpica pelo Brasil. Antes, havia competido nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 representando a Noruega. Após desentendimentos com a federação do país, decidiu trocar de nacionalidade esportiva.
Filho de pai norueguês e mãe brasileira, o esquiador sempre manteve laços com o Brasil, visitando familiares com frequência. Em 2023, anunciou aposentadoria precoce, mas voltou meses depois às competições, já sob a bandeira brasileira — decisão que agora culmina em um ouro olímpico histórico e em uma reação dividida na antiga casa esportiva.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias