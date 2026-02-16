AO VIVO: acompanhe as descidas de Lucas Pinheiro no slalom
O brasiliero compete no slalom e no slalom gigante
O esquiador brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na prova de slalom nesta segunda-feira (16) nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O atleta de 25 anos, busca sua segunda medalha após conquistar o primeiro ouro olímpico da América Latina em esportes de inverno no último sábado (14). A competição acontecerá no Centro de Esqui em Bormio, Itália. Acompanhe em tempo real!
🚨AO VIVO: Aguardando o início da prova
Após o feito histórico no slalom gigante, Pinheiro retorna às pistas para disputar sua especialidade principal. O brasileiro alcançou a liderança do ranking mundial de slalom quando terminou em quarto lugar na etapa de Kitzbuhel, na Áustria, em 25 de janeiro.
Na temporada atual, o desempenho do esquiador demonstra consistência. Ele figurou entre os cinco primeiros colocados em sete etapas do circuito mundial e soma dez medalhas desde que começou a defender as cores brasileiras em competições internacionais.
❄️⛷️✅ Ficha técnica
Slalom - descida 1 e 2
📆 Data e horário: segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026, às 6h, está marcada a descida 1 e 9h30, está previsto o início da descida 2 (de Brasília)
📍 Local: Bormio, Itália
📺 Onde assistir: Sportv2, GeTV (youtube) e CazéTV (youtube).
