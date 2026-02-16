menu hamburguer
Mais Esportes

AO VIVO: acompanhe as descidas de Lucas Pinheiro no slalom

O brasiliero compete no slalom e no slalom gigante

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 16/02/2026
06:00
imagem cameraLucas Pinheiro Braathen reage após a segunda descida do slalom gigante masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
  Matéria
  • Mais Notícias

O esquiador brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na prova de slalom nesta segunda-feira (16) nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O atleta de 25 anos, busca sua segunda medalha após conquistar o primeiro ouro olímpico da América Latina em esportes de inverno no último sábado (14). A competição acontecerá no Centro de Esqui em Bormio, Itália. Acompanhe em tempo real!

🚨AO VIVO: Aguardando o início da prova

Após o feito histórico no slalom gigante, Pinheiro retorna às pistas para disputar sua especialidade principal. O brasileiro alcançou a liderança do ranking mundial de slalom quando terminou em quarto lugar na etapa de Kitzbuhel, na Áustria, em 25 de janeiro.

Na temporada atual, o desempenho do esquiador demonstra consistência. Ele figurou entre os cinco primeiros colocados em sete etapas do circuito mundial e soma dez medalhas desde que começou a defender as cores brasileiras em competições internacionais.

Lucas Pinheiro Braathen comemora ouro no slalom gigante masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)
Lucas Pinheiro Braathen comemora ouro no slalom gigante masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

❄️⛷️✅ Ficha técnica

Slalom - descida 1 e 2

📆 Data e horário: segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026, às 6h, está marcada a descida 1 e 9h30, está previsto o início da descida 2 (de Brasília)
📍 Local: Bormio, Itália
📺 Onde assistirSportv2, GeTV (youtube) e CazéTV (youtube).

