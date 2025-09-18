menu hamburguer
Torcedores apontam dupla culpada pela eliminação do Brasil no Mundial de Vôlei

Seleção

Brasil foi eliminado no Mundial de Vôlei depois de perder para a Sérvia (Foto: Ted ALJIBE / AFP)
Brasil foi eliminado no Mundial de Vôlei depois de perder para a Sérvia (Foto: Ted ALJIBE / AFP)
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
13:23
O Brasil foi eliminado do Mundial de Vôlei na manhã desta quinta-feira (18), depois da derrota da China, para a Tchéquia, por 3 sets a 0. A Seleção Brasileira perdeu ontem para Sérvia e precisava que os chineses vencessem um set. Os torcedores apontaram uma dupla como culpada pela eliminação.

Depois de vencer seus dois primeiros jogos na fase de grupos, contra República Tcheca e China, o Brasil deu adeus ao Mundial de Vôlei Masculino. O atropelo sofrido pela Sérvia, por 3 sets a 0, foi o bastante para jogar fora as duas primeiras partidas da Seleção.

➡️De luto pela mãe, Bernardinho chora durante jogo do Brasil no Mundial de vôlei

Nas redes sociais, os torcedores ficaram muito indignados com a eliminação do Brasil no Mundial de Vôlei. Muitos personagens foram criticados, mas a dupla Lucarelli e Cachopa foi a mais citada nas reclamações. Veja abaixo.

Brasil foi eliminado no Mundial de Vôlei depois de perder para a Sérvia (Foto: Ted ALJIBE / AFP)
Brasil foi eliminado no Mundial de Vôlei depois de perder para a Sérvia (Foto: Ted ALJIBE / AFP)

Veja críticas à dupla após a eliminação do Brasil do Mundial de Vôlei

Como foi a derrota da Seleção

A derrota para a Sérvia resultou na eliminação do Brasil no Mundial de Vôlei. Em um primeiro set de altíssimo nível e muita pressão, a Sérvia foi mais agressiva e consistente nos momentos-chave para fechar a parcial em 25 a 22 e largar na frente no placar.

O grande diferencial sérvio foi o serviço. A equipe europeia forçou muito o saque, e mesmo sem conseguir aces, quebrou o ritmo da linha de passe brasileira, que trabalhou com 68% de aproveitamento.

Do lado brasileiro, o ataque funcionou bem quando a bola chegou nas mãos do levantador. O oposto Alan foi o maior pontuador da parcial com 7 pontos, seguido pelo central Flávio, com 5. No entanto, a equipe sentiu a pressão do serviço adversário e não conseguiu impor o mesmo ritmo no seu próprio saque.

Para a Sérvia, o oposto Dražen Luburić comandou as ações com 8 pontos

Em um segundo set novamente muito disputado, a Seleção Brasileira voltou a sofrer com a agressividade da Sérvia e, cometendo mais erros, foi derrotada por 25 a 20. Com o resultado, a equipe europeia abre 2 a 0 no placar e deixa o time de Bernardinho em situação extremamente delicada na partida.

Assim como na primeira parcial, o saque sérvio fez a diferença. A Sérvia marcou 2 aces e teve um aproveitamento muito superior nos pontos de serviço (38% contra 24% do Brasil), dificultando a construção das jogadas brasileiras. A recepção brasileira, com 63% de aproveitamento, não conseguiu dar ao levantador a tranquilidade necessária para variar os ataques. Foi o começo da complicação do Brasil no Mundial de Vôlei.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No terceiro set, o Brasil demonstrou mais volume de jogo e equilibrou as ações, chegando a liderar o placar em alguns momentos. O passe melhorou, atingindo 72% de aproveitamento, e o time conseguiu se manter vivo na disputa ponto a ponto. O ponteiro Henrique Honorato, que entrou no decorrer da partida, contribuiu com pontos importantes para dar novo fôlego à equipe.

No entanto, nos momentos decisivos, a Sérvia novamente foi superior. A equipe europeia contou com uma grande atuação do ponteiro Pavle Perić, que virou bolas cruciais e terminou como um dos destaques da partida com 15 pontos. Brasil eliminado no Mundial de Vôlei depois da derrota da China por 3 sets a 0.

