Maria Ângela Rocha de Rezende, mãe do técnico Bernardinho e avó do levantador e capitão da equipe do Brasil de vôlei masculino, Bruninho, faleceu aos 90 anos. A notícia, divulgada pelo levantador, coincidiu com uma partida decisiva da Seleção Brasileira Masculina de vôlei e trouxe uma cena muito dura de se ver. O técnico do Brasil não conseguiu conter as lágrimas minutos antes do apito inicial.

In loco nas Filipinas para o Mundial de vôlei, Bernardinho e seu filho não puderam comparecer ao velório de Maria Ângela.

Brasil luta contra dor do luto e perde para Sérvia

De luto, O Brasil não conseguiu se impor sobre a Sérvia e perdeu por 3 sets a 0. Agora, os riscos de eliminação ainda na fase de grupos do Mundial é real. Confira os cenários;

Cenários para a Classificação direta: A vaga do Brasil nas oitavas de final será garantida se a China vencer a República Tcheca, independentemente do placar. Outro resultado que assegura a classificação brasileira é uma vitória da República Tcheca por 3 a 2, pois, neste caso, os tchecos somarão apenas dois pontos e chegarão a cinco no total, permanecendo atrás dos seis pontos do Brasil.

Cenário para a Decisão nos Pontos: Caso a República Tcheca vença a China por 3 a 1, a calculadora será fundamental. Nessa situação, Brasil e República Tcheca terminarão com campanhas rigorosamente idênticas: duas vitórias, seis pontos, seis sets vencidos e quatro perdidos. A decisão da segunda vaga irá para o critério seguinte, a razão de pontos, que medirá o saldo entre os pontos marcados e sofridos por cada seleção em toda a fase de grupos.

⬆️Texto de Pedro Bernardo

