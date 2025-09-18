Por meio de suas redes sociais, Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei masculino, prestou homenagem para a sua mãe. Maria Ângela Rocha de Rezende, mãe do técnico e avó do levantador e capitão da equipe, Bruninho, faleceu aos 90 anos.

In loco nas Filipinas para o Mundial de vôlei, Bernardinho e seu filho não puderam comparecer ao velório de Maria Ângela.

Veja as homenagens de Bernardinho e Bruninho;

"Muito triste por estar longe e não poder me despedir de você, mãe. Mas (estou) com o coração repleto de gratidão por ter tido seu amor, seu carinho e sua dedicação por mais de 60 anos. Descanse em paz. Te amo, mãe." - escreveu em story no Instagram, seguido da foto:

Bruninho e sua avó, mãe de Bernardinho (Foto: Reprodução)

Em suas redes sociais, o capitão Bruninho também publicou uma homenagem à avó, destacando a importância dela para a família.

"Hoje nos despedimos de alguém muito especial pra nossa família. Viveu quase 91 anos com muita alegria, leveza e distribuindo muito amor pra toda família e amigos. Que privilégio ter tido a maior riqueza que nós podemos ter nas nossas vidas ao teu lado: o TEMPO. De viagens inesquecíveis, de réveillons animados e muitos (incontáveis) almoços junto com você. Gratidão por tanto, Vó. Descanse em paz e obrigado por tudo! Te amo pra sempre", declarou o jogador.

Brasil pode cair na fase de grupos do Mundial de Vôlei

Com a derrota por 3 a 0, a Sérvia leva vantagem sobre o Brasil na razão de sets (seis vencidos e três perdidos contra seis vencidos e quatro perdidos dos brasileiros), e garantiu sua vaga na próxima fase do Mundial. Com isso, restou à seleção comandada por Bernardinho disputar a segunda posição contra a República Tcheca.

A vaga do Brasil nas oitavas de final será garantida se a China vencer a República Tcheca, independentemente do placar. Outro resultado que assegura a classificação brasileira é uma vitória da República Tcheca por 3 a 2, pois, neste caso, os tchecos somarão apenas dois pontos e chegarão a cinco no total, permanecendo atrás dos seis pontos do Brasil.