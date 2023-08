A brasileira Luana Santos, de apenas 23 anos, chegou ao UFC e venceu sua primeira luta no principal evento de MMA do mundo. A luta contra Juliana Miller, pelo Peso-Mosca, aconteceu no último sábado (12), às 17h (de Brasília). A estreante derrotou a ex-campeã do TUF por nocaute, já no primeiro round.