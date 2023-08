O Brasil chegou à final da etapa de Tóquio da SLS (Liga Mundial de Skate Street), no Japão, com dois representantes: Rayssa Leal na disputa feminina e Kelvin Hoefler na masculina. A decisão foi realizada no último sábado (12), e nenhum dos atletas brasileiros conseguiu subir ao pódio. Enquanto a "Fadinha" ficou na 4ª colocação, Kelvin terminou em 5º.