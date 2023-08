- A luta será organizada pela minha fundação e a de Zuckerberg (não pelo UFC). A transmissão será nesta plataforma (X) e no Meta. Tudo na frente da câmera será de Roma antiga, nada moderno. Falei com a primeira-ministra da Itália e com o Ministro da Cultura. Eles concordaram com o local épico. Tudo que for feito vai respeitar o passado e o presente da Itália, e todos os lucros vão para os veteranos - escreveu Elon Musk.