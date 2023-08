Vindo de vitória sobre o número 1 do mundo, Tommy Paul entrou confiante em quada e saiu quebrando o saque do italiano, que foi mais calmo e resiliente em toda a partida e precisou de 1h53 para fechar a partida em um duplo 6/4 tendo disparado quatro aces a três e vencido 78% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 60% de aproveitamento do americano.