ELIMINAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

O Brasil foi superado pela China nas quartas de final da Liga das Nações, disputada na última quinta-feira (13). As brasileiras viram as adversárias abrirem 2 a 0 no placar, conseguiram a vitória no terceiro set e lutaram muito no quarto, mas acabaram derrotadas por apenas dois pontos de diferença. A Seleção Brasileira começou com Macris, Kisy, M. Basso, Gabi, Carolana, Thaisa Dahe e a líbero Natinha Araújo. As parciais foram 21/25, 20/25, 25/20 e 23/25.