Quando a etapa for retomada, serão disputadas as baterias de 1º round da competição feminina e a repescagem masculina. Entre as mulheres, a representante brasileira é Tatiana Weston-Webb, que enfrentará a australiana Tyler Wright e a francesa Johanne Defay. No masculino, Italo Ferreira e Caio Ibelli tentam evitar a eliminação precoce na África do Sul.