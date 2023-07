Após Saquarema, o campeonato da WSL está chegando ao fim, faltando apenas duas etapas para finalizar a temporada de 2023. A próxima prova será em Jeffreys Bays, na África do Sul, sendo decisiva para os surfistas, principalmente para aqueles que estão na zona de corte. A janela do evento começa na próxima quinta-feira (13) e vai até o dia 22, com a primeira chamada sendo ás 01h45 (de Brasília), com transmissão do SporTV 3 e pelo site oficial da WSL.