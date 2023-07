Em um jogo competitivo, o Brasil foi superado pela China pelas quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino. A partida foi tensa para as brasileiras, já que as chinesas vieram com tudo como no último confronto neste torneio e venceu por sets 3 a 1. A Seleção Brasileira começou com Macris, Kisy, M.Basso, Gabi, Carolana, Thaisa Dahe e a líbero Natinha Araújo. As parciais foram 21/25, 20/25, 25/20 e 23/25.