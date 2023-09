O Brasil coroou a excelente participação no Campeonato Pan-Americano e da Ocêania de Judô com o ouro na disputa por equipes. No domingo (17), em Calgary, no Canadá, a equipe brasileira venceu a decisão contra Cuba por 4 a 0. A vitória fechou com chave de ouro uma campanha de 15 medalhas individuais (seis de ouro, quatro de prata e cinco de bronze), liderando o ranking do torneio.