Um dia muito especial para o tênis de mesa brasileiro. Neste domingo (17), as equipes masculina e feminina se classificaram para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As vagas foram garantidas com autoridade e emoção no Campeonato Pan-Americano da modalidade, em Havana, capital de Cuba: os homens faturaram a medalha de ouro – pela sétima vez em sete edições realizadas do torneio – e as mulheres conquistaram a medalha de prata.