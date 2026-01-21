Liderado por Edson Bindilatti, Brasil confirma time do bobsled para Milão-Cortina

Nesta quarta-feira (21), a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) convocou a equipe que representará o Brasil no bobsled nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina. Liderado pelo piloto Edson Bindilatti, o time será formado por Luis Bacca, Rafael Souza e Davidson de Souza. Segundo piloto do Brasil na corrida olímpica, Gustavo Ferreira foi chamado como reserva. O evento será disputado entre os dias 6 e 22 de fevereiro.

continua após a publicidade

➡️Jogos Olímpicos de Milão-Cortina terão duas piras simultâneas

➡️Brasil terá estreantes em 'dose dupla' nos Jogos Olímpicos de Inverno

Aos 46 anos, Edson vai para sua sexta edição olímpica - ele defendeu o Brasil nos Jogos de 2002, 2006, 2014, 2018 e 2022. No bobsled, a classificação para as Olimpíadas é definida pela classificação do piloto no ranking mundial. O país tentou classificar um segundo trenó, pilotado por Gustavo Ferreira, para Milão-Cortina, mas sua equipe acabou não somando os pontos necessários para confirmar a vaga.

— Estou qualificado para minha sexta participação olímpica, em Milano-Cortina. Vamos fazer

acontecer, fazer barulho e botar fogo nesse gelo - disse o piloto.

continua após a publicidade

Entre os nomes convocados, há o estreante Luis Bacca, que participou da corrida olímpica para a edição anterior, mas competirá no evento pela primeira vez. Davidson de Souza retorna à equipe após figurar como reserva em 2014 e um período defendendo as cores do Canadá. Rafael vem de duas participações olímpicas, tendo participado como reserva em 2018.

+Aposte na vitória do seu atleta favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Nicole Silveira é uma das principais esperanças de medalha para o Brasil (Foto: Reprodução/ Instagram)

Nicole Silveira buscará medalha no Skeleton

Além da confirmação do time de bobsled, a CBDG também oficializou a convocação de Nicole Silveira, que já estava com a vaga garantida no skeleton desde o fechamento da janela de classificação olímpica, no último domingo (18). A brasileira vai para sua segunda participação em Jogos Olímpicos de Inverno.

— Estou muito feliz com a convocação para os Jogos Olímpicos de 2026, que estão

chegando agora. Sinceramente, é um orgulho e uma honra poder estar representando o

nosso país em um palco tão alto assim mais uma vez. E pode crer que vou chegar o mais

forte possível. Não vejo a hora de poder experienciar tudo o que há para experienciar,

competir forte e vestir o verde e amarelo da melhor forma possível - projetou.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico