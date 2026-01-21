Liderado por Edson Bindilatti, Brasil confirma time do bobsled para Milão-Cortina
Confederação Brasileira de Desportos no Gelo anunciou convocação nesta quarta-feira (21)
Nesta quarta-feira (21), a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) convocou a equipe que representará o Brasil no bobsled nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina. Liderado pelo piloto Edson Bindilatti, o time será formado por Luis Bacca, Rafael Souza e Davidson de Souza. Segundo piloto do Brasil na corrida olímpica, Gustavo Ferreira foi chamado como reserva. O evento será disputado entre os dias 6 e 22 de fevereiro.
Aos 46 anos, Edson vai para sua sexta edição olímpica - ele defendeu o Brasil nos Jogos de 2002, 2006, 2014, 2018 e 2022. No bobsled, a classificação para as Olimpíadas é definida pela classificação do piloto no ranking mundial. O país tentou classificar um segundo trenó, pilotado por Gustavo Ferreira, para Milão-Cortina, mas sua equipe acabou não somando os pontos necessários para confirmar a vaga.
— Estou qualificado para minha sexta participação olímpica, em Milano-Cortina. Vamos fazer
acontecer, fazer barulho e botar fogo nesse gelo - disse o piloto.
Entre os nomes convocados, há o estreante Luis Bacca, que participou da corrida olímpica para a edição anterior, mas competirá no evento pela primeira vez. Davidson de Souza retorna à equipe após figurar como reserva em 2014 e um período defendendo as cores do Canadá. Rafael vem de duas participações olímpicas, tendo participado como reserva em 2018.
Nicole Silveira buscará medalha no Skeleton
Além da confirmação do time de bobsled, a CBDG também oficializou a convocação de Nicole Silveira, que já estava com a vaga garantida no skeleton desde o fechamento da janela de classificação olímpica, no último domingo (18). A brasileira vai para sua segunda participação em Jogos Olímpicos de Inverno.
— Estou muito feliz com a convocação para os Jogos Olímpicos de 2026, que estão
chegando agora. Sinceramente, é um orgulho e uma honra poder estar representando o
nosso país em um palco tão alto assim mais uma vez. E pode crer que vou chegar o mais
forte possível. Não vejo a hora de poder experienciar tudo o que há para experienciar,
competir forte e vestir o verde e amarelo da melhor forma possível - projetou.
