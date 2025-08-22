O retorno da Seleção Brasileira Masculina ao Centro de Desenvolvimento de Vôlei em Saquarema, na última semana, foi marcado por uma notícia ruim: lesão de Fernando Cachopa. Titular inquestionável do Brasil, desde saída de Bruninho, o levantador passou a desfalcar os últimos treinos antes da sequência de jogos na Europa. Embora o Mundial seja o foco, a equipe de Bernardinho participará do tradicional Torneio Memorial Wagner entre os dias 29 e 31 ainda desse mês.

Após a conquista do bronze na Liga das Nações de Vôlei (VNL), não vai demorar para os torcedores voltarem a acompanhar o Brasil em ação. A presença de Cachopa, no entanto, ainda não está garantida, principalmente nos jogos de agosto. Sem poder treinar com os companheiros, em exclusividade ao Lance!, o levantador abriu o jogo sobre o susto e a gravidade da lesão.

— No primeiro momento, eu fiquei bem preocupado exatamente por não saber a gravidade da lesão. Logo no dia em que aconteceu a lesão, eu fui fazer uma ressonância magnética e fui visitar o doutor da seleção. Eles diagnosticaram um estiramento de grau 2 no adutor — contou Cachopa.

Mesmo que desfalque a Seleção nos primeiros compromissos, a volta de Cachopa foi garantida pela comissão médica. Segundo o jogador, ele poderá retornar às quadras após duas semanas, que será completada na próxima terça-feira (26). A recuperação completa está em processo, e o levantador segue a risca todas as recomendações e tratamentos, como destacou ao Lance!.

— Desde que aconteceu a lesão até agora, eu tenho feito basicamente fisioterapia, musculação. Eu ainda não tenho conseguido fazer muita mudança de direção, como corrida. Mas eu tenho tocado na bola, um pouco também para não perder tanto a técnica — afirmou.

Compromissos do Seleção Brasileira de Vôlei masculino

O roteiro da Seleção Brasileira está seguindo uma intensa rotina de treinos e jogos desde o início de junho, quando iniciou a Liga das Nações de Vôlei (VNL). Os jogos do torneio internacional foram marcados por uma grande atuação da equipe masculina, que "sofria" com decisivas renovações no elenco. A saída da dupla entre Bruninho e Lucão é um exemplo dessas mudanças.

Com a conquista do bronze, no dia 3 de agosto, os jogadores e comissão técnica tiveram breves férias até segunda-feira passada (11), quando se reapresentaram à Seleção. Os treinos, então, voltaram com um novo objetivo em mente: o Mundial. Ainda com esse pensamento, o Brasil parte para Cracóvia, na Polônia, visando à disputa do torneio amistoso.

Em relação à programação geral, a equipe se mantém no Rio de Janeiro até terça-feira que vem, no dia 26 de agosto, quando enfim viaja para sua primeira parada na Europa. Apesar isso, o fim de semana será de folga para a delegação brasileira.