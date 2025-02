Lenda do basquete norte-americano anuncia aposentadoria

Mais um ciclo está se encerrando no basquete norte-americano. Maior pontuadora da história da WNBA, a lenda Diana Taurasi anunciou, na última terça-feira (25), a aposentadoria das quadras. Em entrevista à revista “Time”, a atleta de 42 anos confirmou que está pendurando as chuteiras.

continua após a publicidade

➡️ Liga anuncia segunda edição da Copa LBF e define local dos confrontos

- Mental e fisicamente, estou cheia. Essa é provavelmente a melhor maneira de descrevê-lo. Estou cheia e feliz - afirma a agora ex-jogadora.

Um dos maiores nomes da WNBA, Diana Taurasi atuou durante toda sua carreira na liga norte-amerciana em apenas uma franquia: o Phoenix Mercury. A ala esteve presente no time por 20 temporadas.

Agora, Taurasi deixa a liga com o recorde de maior pontuadora da história da competição, ao todo, são 10.646 pontos marcados na temporada regular. Além disso, a ex-jogadora acertou mais cestas de três pontos do que qualquer outra atleta. Ela também recebeu um MVP da WNBA, em 2009, duas vezes MVP das finais da WNBA, três vezes MVP da Euroliga e três vezes Jogadora do Ano da Liga Russa.

continua após a publicidade

Ao se despedir, Diana também falou sobre as suas marcas na competição. Em um tom bem humorado, ela destacou que alguém virá com a mesma fome para alcançá-los, mas que espera que isso não seja em um curto período de tempo.

- Eu tenho um currículo. Não cabe a mim avaliá-lo. Meu recorde de pontuação, ou as seis medalhas de ouro, alguém vai aparecer com a mesma fome, o mesmo vício em basquete, e colocar esses recordes de uma maneira diferente, um nome diferente. É disso que se trata o esporte. Isso vai ser divertido de assistir. Espero que não em breve - brincou Taurasi.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar do enorme currículo da ala, a última temporada da WNBA não terminou vitoriosa. Na ocasião, o Phoenix Mercury perdeu para o Minnesota Lynx na primeira rodada dos playoffs e foi eliminado da competição.