O primeiro reencontro entre Luka Doncic e o Dallas Mavericks enfim aconteceu. Após a troca que chocou o mundo da NBA, que conta com motivos controversos, o armador mostrou porque era o principal jogador da franquia do Texas e comandou a vitória do Los Angeles Lakers por 107 a 99. O camisa 77 ainda registrou com triplo-duplo no duelo, na madrugada desta quarta-feira (26), na Crypto Arena.

Apesar de não ter sido o cestinha da partida, Luka Doncic anotou 19 pontos, 15 rebotes e 12 assistências em uma grande atuação, que manteve a boa fase do Los Angeles Lakers na temporada regular. Além do armador, outros destaques foram LeBron James, que registrou um duplo-duplo de 27 pontos e 12 assistências, Austin Reaves com 20 pontos e Rui Hachimura, que somou 15 pontos.

Essa foi a 13ª vitória da equipe de Los Angeles nos últimos 16 compromissos. O Los Angeles Lakers é o quarto colocado na Conferência Oeste da NBA com 35 vitórias e 21 derrotas. Desde a chegada de Doncic, a equipe registrou quatro triunfos em seis jogos disputados.

A próxima partida do Los Angeles Lakers acontecerá ainda desta semana. O time de JJ Redick volta às quadras apenas na madrugada de sexta-feira (28), às 00h30 (de Brasília), contra o Minnesota Timberwolves, ainda na Crypto Arena.

Luka Doncic em ação pelo Lakers contra o Dallas Mavericks (Foto: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images/AFP)

Mavericks seguem em má fase na NBA

Se a bombástica troca de Doncic, por Anthony Davis, fez bem ao Los Angeles Lakers, o Dallas Mavericks ainda não se encontrou desde que perdeu o seu principal jogador. Em troca, recebeu um grande pivô, mas que se lesionou logo na estreia e sequer conseguiu estar em quadra no último compromisso.

A franquia do Texas está em nono lugar, também no Oeste, com uma campanha de 31 vitórias e 28 derrotas. O próximo desafio será contra o Charlotte Hornets, nesta quinta-feira (27), às 22h30 (de Brasília).