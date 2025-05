No dia 18 de fevereiro, logo na estreia do Rio Open, Alexandre Muller frustrou a torcida brasileira, ao eliminar João Fonseca. Pois, nesta quarta-feira (7), o primeiro algoz do brasileiro no saibro em 2025, número 39º do mundo, começou bem a campanha no Masters 1000 de Roma, salvando dois match-points na vitória por 2/6, 6/3 e 7/6 contra o tcheco Jiri Lehecka (38º). Foi seu 15º triunfo em 25 partidas na temporada.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Na próxima rodada, Muller terá pela frente o grego Stefanos Tsitsipas (19º). No confronto direto, a vantagem é do tenista da Grécia, que venceu o único jogo até hoje entre ambos, na terceira rodada do Masters 1000 de Xangai, em outubro do ano passado.

Vivendo sua melhor temporada na carreira, o francês, de 28 anos, conquistou, em janeiro, seu primeiro e (até agora) único título como profissional: em Hong Kong.

continua após a publicidade

Em Roma, esta é a terceira participação de Muller, que debutou em 2023 furando o qualifying e parando na segunda rodada, diante do britânico Cameron Norrie. Ano passado, o francês fez sua melhor campanha até agora, novamente vencendo o classificatório e alcançando as oitavas de final, quando foi derrotado pelo chileno Nicolas Jarry.

João Fonseca estreia na quinta

Nesta quinta-feira, em horário ainda a ser definido, João Fonseca estreia em Roma contra o húngaro Fabian Marozsan, em confronto inédito.

Somando, também, a quadra rápida, o número 1 do Brasil tem quatro vitórias e três derrotas em Masters 1000 neste ano. O maior feito do brasileiro, nesse nível do torneio, foi ter alcançado a terceira rodada em Miami, quando foi superado pelo australiano Alex De Minaur (11º).

continua após a publicidade

Os recordistas do Masters 1000 de Roma

Mais títulos: Rafael Nadal (10)

Campeão mais velho: Novak Djokovic, 34, em 2022

Campeão mais jovem: Bjorn Borg, 17, em 1974

Campeão com melhor ranking: No. 1 Ivan Lendl em 1986, 1988, Jim Courier em 1992, Pete Sampras em 1994, Rafael Nadal em 2009, Novak Djokovic em 2015, 2020 e 2022

Campeão com ranking mais baixo: No. 47 Felix Mantilla em 2003

Recorde de vitórias: Rafael Nadal (70)