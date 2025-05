Até hoje, como profissional, João Fonseca protagonizou dois emocionantes embates com Mariano Navone, com uma derrota e uma vitória. Pois, nesta sexta-feira (30), o argentino (97º do mundo, de 24 anos) encerrou sua melhor campanha em Grand Slams, ao ser derrotado pelo italiano Lorenzo Musetti, por 4/6, 6/4, 6/3 e 6/2, na terceira rodada de Roland Garros.



Galeria de imagens: A vitória de João Fonseca na segunda rodada de Roland Garros

Em fevereiro de 2024, aos 17 anos, no Rio Open, João Fonseca emplacou suas duas primeiras vitórias em um ATP. E só não foi mais longe porque, nas quartas de final, caiu diante de Navone, de virada.

O número 1 do Brasil deu o troco no argentino em fevereiro desse ano, em uma partida dramática, nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires, onde conquistou seu primeiro título nesse nível. João Fonseca precisou salvar dois match-points na partida contra Navone.

Em novembro de 2022, quando o brasileiro tinha apenas 16 anos, ele enfrentou o 'hermano' pela primeira vez, no Challenger de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E o tenista carioca venceu, por 6/3, 1/6 e 7/6 (vídeo abaixo).

Musetti aguarda Rune ou Halys

Primeiro classificado às oitavas de final, Musetti vai enfrentar o dinamarquês Holger Rune (10º) ou o anfitrião Quentin Halys (52º).

Caso vença novamente, o italiano, de 23 anos, vai alcançar, pela primeira vez na carreira, as quartas de Roland Garros. Até hoje, o semifinalista de Wimbledon de 2024 tem como melhor campanha, em Paris, as oitavas de 2021, quando debutou, e de 2023.

João Fonseca joga neste sábado



Mais jovem, desde 2005, a ganhar as duas primeiras rodadas de Roland Garros sem perder sets, João Fonseca terá um desafio e tanto no sábado. Afinal, na terceira rodada, o adversário do número 65 do mundo e principal tenista do Brasil será o quinto melhor do planeta, o britânico Jack Draper. O jogo deve começar em torno das 10h (de Brasília).



Com 24 vitórias em 30 jogos na temporada, com destaque para o título do Masters 1000 de Indian Wells, o terceiro e mais importante da carreira, o tenista da Grã-Bretanha sabe, também, do obstáculo que terá pela frente. Aos 23 anos, Draper - finalista do Masters 1000 de Madri, no saibro, em abril - tem consciência de que o duelo contra o pupilo do técnico Guilherme Teixeira se repetirá em diversas ocasiões no futuro.



Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Sim, definitivamente. Acho que vou enfrentá-lo muitas vezes. Acredito que vamos vê-lo bastante nas fases finais dos torneios e entre os melhores do circuito. Acho que todo mundo pode ver claramente o potencial dele e a forma como joga, as jogadas que ele consegue fazer. É um jogador muito potente, muito dinâmico, explosivo ,e acho que é isso que tem atraído tanta gente para assisti-lo. E, claro, a enorme quantidade de fãs que ele traz do Brasil, acho que isso também é ótimo para o nosso esporte. Então acredito que vou enfrentá-lo por muitos anos ainda, não só no sábado, e estou ansioso pelo desafio de jogar contra ele.



O brasileiro é o mais jovem desde 2005 a alcançar a terceira rodada de Roland Garros sem perder sets. O último foi ninguém menos do que o recordista de títulos (14), o espanhol Rafael Nadal.



O italiano Lorenzo Musetti na vitória sobre o argentino Mariano Navone em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)