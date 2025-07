Conheça o brasileiro que levou Austrália ao ouro no Mundial de Singapura

Apesar da ausência dos nadadores da Seleção no pódio das águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura, nesta quarta-feira (16), um brasileiro participou da conquista de duas medalhas inéditas na prova dos 10km. Fernando Possenti, ex-técnico da natação brasileira, assumiu a seleção australiana em 2025 e conduziu a equipe à estreia laureada, com o título de Moesha Johnson e o bronze de Kyle Lee.

O ouro de Johnson, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, foi o primeiro da história da Austrália em mundiais na prova feminina dos 10km, enquanto Lee foi o primeiro homem de seu país a subir ao pódio mundial nesta distância.

Quem é Fernando Possenti

Ex-atleta, Fernando Possenti conquistou os melhores resultados da carreira de treinador nas águas abertas e ficou conhecido principalmente pelo trabalho de sucesso com Ana Marcela Cunha, incluindo a conquista do ouro olímpico nos Jogos de Tóquio. A parceria durou quase 10 anos e foi encerrada em 2023, antes das Olimpíadas de Paris. Durante o período, Possenti participou da conquista de 14 medalhas mundiais com a atleta e foi seis vezes eleito como melhor treinador do mundo.

Mesmo após encerrar a parceria com Ana Marcela, Fernando Possenti permaneceu no comando da seleção brasileira, mas passou a atuar nas piscinas. O treinador esteve à frente do trabalho de desenvolvimento de Mafe Costa, finalista olímpica em Paris e um dos nomes mais promissores da natação brasileira feminina.

Fernando Possenti trabalhou com Mafe Costa, destaque da natação brasileira (Foto: Satiro Sodré/CBDA)

O Mundial de Esportes Aquáticos

Principal competição do ano, o evento terá disputas de natação, águas abertas, polo aquático, nado artístico, e saltos ornamentais, sendo que cada modalidade segue um cronograma específico. As disputas em Singapura duram até o dia 3 de agosto, com o encerramento das provas de natação e saltos ornamentais.